(jot/DH) - Chris Philipps wird seinen Vertrag beim FC Metz in den kommenden Tagen verlängern. Sein Berater Roby Langers befindet sich in Gesprächen mit dem stellvertretenden Generaldirektor der Lothringer, Philippe Gaillot. Der bisherige Vertrag, der bis zum 30. Juni 2018 läuft, soll vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert werden.



Philipps wird in dieser Saison erneut großer Konkurrenz im defensiven Mittelfeld ausgesetzt sein. Neben Fallou Diagne, der bereits in der vergangenen Saison die Defensive stabilisiert hat, drängen auch die Neuzugänge Geronimo Poblete (ARG) und Cafu (P) in die Startelf. Philipps erhielt jedoch bereits in mehreren Testspielen die Chance, sich zu beweisen.



Philipps steht seit 2008 beim FC Metz unter Vertrag. Der 23-Jährige hat mittlerweile 39 Länderspiele absolviert.