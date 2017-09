(bob) - Der FC Metz hat es bislang nicht einfach. In der Ligue 1 liegt der Club nach sieben Spieltagen mit drei Punkten auf dem letzten Rang. Doch zumindest für einen läuft es derzeit besser als vergangene Saison. Seit dem 0:0 der FLF-Auswahl in Toulouse gegen Frankreich stand Chris Philipps in allen drei Partien seines Teams in der Startelf. Philippe Hinschberger wird dies sicherlich nicht bereuen, denn laut der französischen Sportzeitung "L'Équipe" war er nicht nur beim 0:1 am Samstag gegen Troyes gemeinsam mit Renaud Cohade der beste Metzer (Note 6), sondern hat jetzt ebenfalls die beste Durchschnittsnote seines Clubs.

In der am Montag erschienen Ausgabe der Zeitung führt Philipps sein Team mit der Durchschnittsnote 5,25 an. Damit belegt er allerdings wie sein Verein den letzten Rang der Vereinsbesten im Gesamtranking. Dieses führt der brasilianische Star Neymar von Paris SG (7,2) vor Monacos Falcao (7) an.