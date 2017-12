(DW) - Mit Vincent Thill, Chris Philipps und Vahid Selimovic standen am Dienstagabend gleich drei Luxemburger für den FC Metz auf dem Spielfeld. Für das Trio und seine Teamkollegen reichte es nicht zum Sieg: Mit 0:1 verloren "Les Grenats" im Achtelfinale der Coupe de la Ligue gegen Angers.



Thill stand im zentralen Mittelfeld in der Startformation, während Selimovic von Beginn an in der Innenverteidigung auflief. Letzterer hat auch noch die serbische Nationalität und sich noch nicht entschieden, für welches Land er in Zukunft spielen möchte. Der 20-Jährige zeigte eine ansprechende Leistung und spielte die Partie zu Ende. Er sah in der 49.' die Gelbe Karte.



Der erst 17-jährige Thill hatte eine der größten Chancen für Metz in der 35.', konnte diese aber nicht verwerten. Der junge Spieler wirkte teils überfordert und wurde so in der Halbzeitpause für Maziz ausgewechselt. Nachdem Fulgini in der 52.' den Führungstreffer für Angers erzielte, kam Philipps in der 76.' aufs Spielfeld. Der Nationalspieler konnte aber auch keine entscheidenden Akzente mehr setzen.