(sid/dpa) - Pep Guardiola weiß, wer der neue Trainer von Bayern München wird. Das verriet Präsident Uli Hoeneß nach einem Treffen mit dem ehemaligen Bayern-Coach am Dienstag. "Das war ein rein freundschaftliches Treffen. Aber natürlich haben wir uns auch fachlich ausgetauscht. Ich habe ihm auch gesagt, wen wir in den nächsten Tagen präsentieren - und da war er einverstanden", wird der 65-Jährige in der "Abendzeitung" zitiert.

Hoeneß und Guardiola, der die Bayern von 2013 bis 2016 betreut hatte, trafen sich am Dienstagmittag bei einem Italiener in der Münchner Maxvorstadt. Der Katalane besuchte auch das Oktoberfest, posierte mit RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl und dem ehemaligen Schalke-Coach Markus Weinzierl für ein Foto.



"Ein wunderschönes Mittagessen"

„Er ist jetzt drei Tage in München und war auf dem Oktoberfest. Er hat mir versprochen, jedes Jahr zum Oktoberfest zu kommen. Es war ein wunderschönes Mittagessen. Wir haben unsere Freundschaft aufgewärmt, aber mehr nicht“, sagte Hoeneß laut dem Bericht weiter.

Am vergangenen Donnerstag hatten die Bayern Carlo Ancelotti nach nur 454 Tagen entlassen. Als Favoriten für die Nachfolge des Italieners gelten der ehemalige Dortmund-Trainer Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann, Trainer des Bundesligisten 1899 Hoffenheim.