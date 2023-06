Die FLF hat am Dienstag den Spielplan der BGL Ligue für die kommende Saison bekannt gegeben.

Spielprogramm der BGL Ligue veröffentlicht

Beide Aufsteiger mit Heimspielen zum Auftakt

Viel früher als in den vergangenen Jahren hat die FLF den Spielplan der BGL Ligue veröffentlicht. Zum Saisonauftakt am 6. August genießen beide Aufsteiger Heimrecht, wobei Pokalfinalist Mersch auf Rosport trifft und Schifflingen Titus Petingen empfängt. Meister Hesperingen muss zum Auftakt nach Strassen reisen.

Bereits in der dritten Runde kommt es am 20. August zum Escher Derby zwischen Jeunesse und Fola. Das erste Differdinger Stadtduell steigt am 14. Spieltag am 3. Dezember im Oberkorner Stadion. Außerdem wurde der Spielplan der Ehrenpromotion veröffentlicht.

Der erste Spieltag der BGL Ligue im Überblick Am Sonntag, dem 6. August

Strassen - Hesperingen

Schifflingen - Petingen

Mersch - Rosport

Jeunesse - Niederkorn

F91 - Wiltz

Differdingen - Fola

Mondorf - Racing

Käerjeng - Monnerich

Der Spielplan der BGL Ligue 2023/2024:

Der Spielplan der Ehrenpromotion 2023/2024:





