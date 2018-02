(LS) - Selbst sechs Erfolge reichten Jenny Warling nicht aus, um beim K1 Premier League in Guadalajara (E) am Ende ganz oben zu stehen. Die Luxemburger Karate-Meisterin musste sich im Finale mit dem knappsten aller Ergebnisse der amtierenden Europameisterin geschlagen geben.

Am Freitag hatte sich die Studentin der Forensik in der Klasse bis 55 kg nach Siegen gegen Gegnerinnen aus den USA, Griechenland, der Türkei, Japan, Israel und Österreich, für das Finale am Sonntag qualifiziert. Gegen die Türkin Tuba Yakan entwickelte sich ein enger Kampf, in dem beide Sportlerinnen sich nichts schenkten, aber primär auf eine gute Defensive bauten. Der entscheidende Treffer zum 1:0-Endstand fiel acht Sekunden vor Schluss. Zu spät für Warling, um noch zu reagieren. So bleibt Platz zwei übrig.