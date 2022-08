Bei Luxemburgs Volleyballern herrscht große Zuversicht

JPEE - Im Volleyball Wichtiger Sieg für Männerteam

Die Luxemburger Volleyballmänner haben auf dem Weg zur Goldmedaille den wichtigsten Schritt bereits geschafft: In der ersten Partie am späten Mittwochabend gegen Gastgeber Island setzte man sich in fünf Sätzen mit 23:25, 25:22, 25:18, 19:25 und 15:13 durch.