(LS) - Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz hat am Donnerstag den Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Bulgarien bekannt gegeben. Jonathan Joubert wird trotz der Rückkehr von Anthony Moris in beiden Begegnungen im Tor stehen. "Anthony hat während sechs Monaten nicht gespielt. Daher ist es nur konsequent, dass Jonathan nach seinen guten Leistungen in den Spielen gegen Weißrussland und Frankreich wieder im Tor steht", so Holtz.



Zum Abschluss der Qualifikation zur WM 2018 in Russland trifft die Luxemburger Nationalelf am Samstag, dem 7. Oktober, in Solna auf Schweden (Anstoß um 18 Uhr), sowie drei Tage später, dem 10. Oktober, um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel auf Bulgarien. Aus den bisherigen acht Spielen konnte Luxemburg bekanntlich fünf Punkte sammeln.



Nicht berücksichtigt wurden aus Leistungsgründen unter anderem Dirk Carlson, Ricardo Delgado und Maurice Deville. Für Maxime Chanot käme ein Einsatz nach seiner Verletzung noch zu früh.



Belgien-Profi Laurent Jans fehlt gegen Schweden wegen zweier Gelber Karten.





Der Luxemburger Kader

Tor: Jonathan Joubert, Anthony Moris, Ralph Schon

Abwehr: Tim Hall, Mathias Jänisch, Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Kevin Malget, Marvin Martins, Christopher Martins

Mittelfeld: Dwayn Holter, Mario Mutsch, Jan Ostrowski, Chris Philipps, Danel Sinani, Aldin Skenderovic, Olivier Thill, Vincent Thill, Eric Veiga

Angriff: Dan da Mota, Aurélien Joachim, Gerson Rodrigues, Dave Turpel