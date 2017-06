(LS) - Degenfechterin Lis Fautsch qualifizierte sich bei der Europameisterschaft für die Runde der letzten acht Fechterinnen. Die Sportlerin von Escrime Sud schaffte es in Tiflis (GEO) gleich drei Runden im K.o.-System zu überstehen, ehe sie sich im Viertelfinale der russischen Nummer zwölf der Welt, Violetta Kolobova, geschlagen geben musste.

Nach je drei Siegen und drei Niederlagen stand Fautsch nach der Gruppenphase auf Rang 39. Sie besiegte in der Folge in der Direktausscheidung je eine Spanierin, eine Italienerin und eine Französin. Nach ihrem Aus wurde sie als Siebte klassiert. Zuvor war ihr bestes Ergebnis bei einer EM ein 27. Platz. 75 Konkurrentinnen waren für diese Titelkämpfe gemeldet.

Die Luxemburgerin ist aktuell die Nummer 58 der Welt, befindet sich aber aktuell in einer guten Phase, wie auch ihr siebter Platz beim Weltcup in Rio de Janeiro vor Monatsfrist unterstreicht. In der neusten Weltrangliste dürfte sich auch diese Platzierung vorteilhaft niederschlagen.