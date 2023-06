Die Wettbewerbe in Krakau laufen für die FLTT-Akteure noch nicht nach Plan. Die Hoffnung liegt nun auf dem Team-Wettbewerb.

Bei den Tischtennisspielern macht sich Frust breit

Jan MORAWSKI

Die Einzel-Wettbewerbe der Europaspiele sind für die FLTT-Akteure beendet. Am Samstagabend musste sich Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 51) mit 2:4 gegen das 18 Jahre alte französische Wunderkind Prithika Pavade (66) geschlagen geben. Zuvor hatte Sarah De Nutte (91) ebenfalls mit 2:4 gegen die Polin Natalia Bajor (57) verloren. Ihr erstes Spiel gewann die Luxemburgerin mit 4:1 gegen Martine Toftaker aus Norwegen (330).

Ni Xia Lian ärgert sich. Foto: Christian Kemp





Die beiden männlichen Vertreter hatten in der Halle in Krakau noch weniger zu melden. Während Luka Mladenovic (256) am Freitag mit 0:4 gegen den Rumänen Ovidiu Ionescu (112) verlor, gewann Eric Glod (204) gegen Cédric Nuytink aus Belgien (121) ebenfalls keinen Satz. Allerdings hatte der 29-Jährige mit Schulterproblemen zu kämpfen. Das Luxemburger Mixed-Doppel (Ni und Mladenovic) schied ebenfalls aus.

Nun liegen die Hoffnungen der FLTT auf dem Teamwettbewerb der Frauen. Am Mittwoch geht es im Achtelfinale ab 13 Uhr gegen die Ukraine.

