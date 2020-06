Am 30. Spieltag der Bundesliga hat Mainz um Leandro Barreiro einen wichtigen Auswärtssieg in Frankfurt eingefahren. Paderborn um Laurent Jans holte einen Punkt in Leipzig.

Befreiungsschlag für Mainz und Barreiro

(sid/jot) - Der FC Bayern hat seinen komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga vorerst ausgebaut. Die Münchner gewannen am Samstag eindrucksvoll nach Rückstand mit 4:2 bei Bayer Leverkusen und haben zunächst zehn Punkte mehr als Verfolger Borussia Dortmund. Der BVB spielt am Abend gegen Hertha BSC.

RB Leipzig verpasste durch ein spätes Gegentor beim 1:1 gegen den Letzten SC Paderborn den vorübergehenden Sprung auf Platz zwei. Laurent Jans stand beim Ausgleichstreffer seiner Mannschaft durch Strohdiek in der zweiten Minute der Nachspielzeit nicht mehr auf dem Platz. Der Rechtsverteidiger wurde in der 85.' ausgewechselt.

Barreiro in der Startaufstellung

Im Abstiegskampf siegte der Tabellen-15. FSV Mainz 05 mit 2:0 bei Lokalrivale Eintracht Frankfurt. Leandro Barreiro stand bei den Gästen in der Startaufstellung und wurde in der 64.' ausgewechselt. Er war zuvor verwarnt worden. Niakhaté (43.') und Kunde (77.') trafen für die Mainzer.

Fortuna Düsseldorf kam dagegen gegen die TSG Hoffenheim trotz langer Überzahl nicht über ein 2:2 hinaus und hat auf dem Relegationsplatz 16 drei Punkte Rückstand auf Mainz.





