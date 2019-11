Investor Flavio Becca muss viel Einsatz zeigen, um den 1. FC Kaiserslautern aus der Krise zu führen. Am Dienstagabend stand ein Gespräch mit Markus Merk an.

Becca trifft sich mit Merk

Der Investor des 1. FC Kaiserslautern Flavio Becca hat sich am Dienstagabend mit Markus Merk, der mit einer Mannschaft für den Aufsichtsrat des Drittligisten kandidiert, getroffen.

Bei dem fünfstündigen Gespräch in Luxemburg wurden in einer "vertrauensvollen Atmosphäre", wie der ehemalige Spitzenschiedsrichter in der Zeitung "Rheinpfalz" zitiert wird, "die gegenseitigen Erwartungshaltungen in einem offenen und wertschätzenden Gespräch ausgetauscht".

Die "Bild" spricht von einer Annäherung. Becca wurde von seinen Beratern Lucien Lux und Patrick Gregorius begleitet, Merk vom Ex-Lautern-Vorstand Rainer Keßler. Weitere Gespräche sollen nach der Mitgliederversammlung am 1. Dezember geführt werden.