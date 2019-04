Um die Insolvenz zu vermeiden, setzt der deutsche Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wohl endgültig auf den Luxemburger Bauunternehmer Flavio Becca. Die Gespräche laufen bereits.

Becca soll Kaiserslautern retten

Der angeschlagene 1. FC Kaiserslautern könnte bei seiner Suche nach einem Investor für das Fritz-Walter-Stadion in Luxemburg fündig werden. Wie verschiedene Medien berichten, steht Flavio Becca beim Fußball-Drittligisten hoch im Kurs.

Der ehemalige FCK-Aufsichtsratsvorsitzende Patrick Banf hat der "Rheinpfalz" erfolgversprechende Gespräche mit dem Luxemburger Immobilienmakler bestätigt. Der eingeschlagene Weg, der Luxemburger Weg, sei im Vergleich zur Lösung mit dem russischen Investors Mikhail Ponomarev der bessere für den FCK, ergänzte Banfs Nachfolger Michael Littig am Donnerstagabend.

Ein größere Rolle soll dabei Klaus Toppmöller spielen. Der Vater von F91-Trainer Dino Toppmöller ist Beccas Berater und gleichzeitig Bundesliga-Rekordtorschütze des 1. FC Kaiserslautern. "Ich habe zwei meiner Enkel, den Kindern von Dino, versprochen, einmal mit ihnen ins Stadion, auf den Betze, zu gehen. In der Bundesliga – nicht in der Dritten Liga…", wird Klaus Toppmöller von der "Rheinpfalz" zitiert. Über die Verhandlungen mit Becca sei der 67-Jährige "bestens informiert".

Investor für das teure Stadion

Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte FCK-Finanzchef Michael Klatt, dass bereits "einige gute Gespräche laufen". Da die Stadt Kaiserslautern den Verein nicht noch mehr unterstützen wird, braucht der Club vor allem einen Investor für das teure Stadion. Oberbürgermeister Klaus Weichel ist ebenfalls an den Gesprächen beteiligt und setzt darauf, das Gesamtareal rund um die Arena attraktiver zu machen.

Becca selbst hatte bereits im November im Interview mit dem "Luxemburger Wort" erklärt, dass Kaiserslautern gerne mit ihm zusammenarbeiten wolle. Der 56-Jährige fungiert unter anderem als Geldgeber für die Fußballclubs in Düdelingen und Virton (B), das Motorsportteam Leopard sowie die gleichnamige Radsportmannschaft.

Verantwortliche raufen sich zusammen

Den großen Knall in der Vereinsführung hat der FCK derweil vorerst abgewendet. Banf hat seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender des e.V. am Donnerstagabend mit sofortiger Wirkung an Littig abgegeben, bleibt aber an der Spitze des Beirates und des Aufsichtsrates der in eine Kapitalgesellschaft ausgegliederten Profiabteilung.

Trotz der zuletzt verhärteten Fronten und kontroversen Ansichten über den Einstieg potenzieller Investoren wollen sich die Verantwortlichen zusammenraufen. "Allen Beteiligten war es wichtig, mit dieser Entscheidung Zusammenhalt und Geschlossenheit in einer wichtigen Phase des FCK zu demonstrieren", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern bangen um die Zukunft ihres Clubs. Foto: dpa

Bereits seit Monaten tobt in der Vereinsspitze des viermaligen deutschen Meisters ein Streit über die zukünftige Ausrichtung. Während Littig, der mit zwei Fürsprechern auf seiner Seite die Mehrheit in den Räten hinter sich weiß, den Einstieg eines großen Investors befürwortet, will Banf die aktuellen Finanzprobleme mit Hilfe kleinerer regionaler Geldgeber lösen.

Die wirtschaftliche Misere des Clubs droht im Sommer in der Insolvenz zu enden. Rund fünf Millionen Euro fehlen noch, um die Lizenz für die kommende Spielzeit zu sichern. Aus diesem Grund gab der Verein in der vergangenen Woche eine neue Fananleihe aus und lässt Interessenten zudem über eine internetbasierte Kreditvermittlung in den Club investieren. Bisher wurde damit jedoch nicht einmal eine Million Euro eingesammelt. Gut möglich, dass Flavio Becca dieses Problem löst.