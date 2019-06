Flavio Becca ist seit seiner Investition beim 1. FC Kaiserslautern auch bei den deutschen Medien ein gefragter Mann. In der "Bild am Sonntag" spricht er ausführlich über seine Pläne.

Becca: "Der FCK hat mich schon immer interessiert"

Daniel WAMPACH Flavio Becca ist seit seiner Investition beim 1. FC Kaiserslautern auch bei den deutschen Medien ein gefragter Mann. In der "Bild am Sonntag" spricht er ausführlich über seine Pläne.

Flavio Becca will den 1. FC Kaiserslautern wieder zu alter Stärke zurückführen. Deshalb hat der Luxemburger Milliardär in den deutschen Fußball-Drittligisten investiert. Nun ist der 57-Jährige auch im Nachbarland Luxemburgs ein bekannter Mann - deshalb hat die "Bild am Sonntag" ihn im neuen Stadtviertel Cloche d'Or besucht.

Auf die Frage, warum er sich das Chaos in Kaiserslautern überhaupt antue, antwortete Becca: "Weil ich sehr gerne sehr schwere Projekte angehe und Herausforderungen liebe." Er habe immer gesagt, dass nur der FCK infrage käme, sollte er jemals etwas im Profibereich außerhalb Luxemburgs anfassen. "Die Luxemburger sind durch die räumliche Nähe sehr lautern-affin." Es hätte sogar schon früher, zu Zweitligazeiten, Kontakt und Gespräche über eine Investition gegeben.



Der Investor erklärt, wie sein Kontakt zu Klaus Toppmöller zustande kam - der beste Torschütze in der bisherigen Geschichte von Kaiserslautern und ehemaliger Bundesligatrainer ist als Berater für Becca tätig. "Der FCK hat mich schon immer interessiert. Und so habe ich ihn kennengelernt. Er wohnt nicht weit von Luxemburg entfernt. Die Art und Weise, wie er Fußball erklärt, ist einmalig", so Becca, der Toppmöllers Sohn Dino 2010 als Spieler und 2016 als Trainer für F91 Düdelingen verpflichtet hatte.

"Ruhe und Kontinuität"

Becca will Kaiserslautern wieder zurück in die Bundesliga führen. "Wenn wir es fertigbringen, Ruhe und Kontinuität zu schaffen, wird der 1. FCK wieder dort spielen, wo er hingehört. Mein Ziel ist nicht, dauerhaft in der zweiten Liga zu spielen." Allerdings bräuchte der Club dafür unbedingt eine verbesserte Infrastruktur: "Das beginnt bei einem erstklassigen Rasen im Stadion und endet im Jugendleistungszentrum am Fröhnerhof."



Er habe sich deshalb verpflichtet, in den kommenden Jahren bis zu 25 Millionen Euro in den Verein zu investieren. Denn in der dritten Liga benötige man mehr Geld als in der zweiten und in der ersten: "Das Anschubkapital muss also höher sein. Deshalb ist die Bundesliga mein Ziel. Ich bin ein Investor, kein Mäzen."



Becca will die Kontakte zu seinen Freunden Klaus Toppmöller und Reiner Calmund nutzen, um Spieler auszuleihen oder verborgene Talente zu finden. "Sie sollen auch helfen, unser Scouting zu verbessern."