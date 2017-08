(jan) - Die BDO TT League ist komplett. Als achtes Team wird Reckingen in Luxemburgs erste Tischtennisliga eingestuft und nimmt damit den Platz von Ettelbrück ein. Der Vizemeister und Pokalsieger hatte nach dem Liga-Endspiel den Rückzug seiner Mannschaft aus dem Oberhaus erklärt und wird in der Saison 2017/18 in der drittklassigen Promotion – Bezirk 1 einen Neuanfang starten.

Reckingen war in der vergangenen Spielzeit aus der BDO TT League abgestiegen und bekommt nun eine erneute Chance. Neben den beiden Aufsteigern Oetringen-Waldbredimus und Berburg werden Meister Düdelingen, Union Luxemburg, Howald, Echternach und Hostert-Folschette um den Titel spielen.