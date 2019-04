Bayern nach Machtdemonstration Tabellenführer

Mit einer meisterlichen Gala hat Bayern München die Machtverhältnisse im deutschen Fußball wieder zurechtgerückt. Im 100. Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund zeigte der Rekordmeister sein bestes Saisonspiel und nahm den bisherigen Tabellenführer beim 5:0 (4:0) phasenweise auseinander.

(SID) - Die Münchner haben sechs Spieltage vor dem Saisonende nun einen Punkt Vorsprung auf den BVB - in dieser Verfassung werden sie sich ihre siebte Meisterschaft in Folge wohl kaum nehmen lassen. Der herausragende Mats Hummels eröffnete früh (10.) ein Münchner Spektakel, das an das 6:0 an gleicher Stelle aus der Vorsaison erinnerte.

Gegen die zögerlichen, bisweilen überfordert und wehrlos wirkenden Dortmunder erhöhte Robert Lewandowski (17 ...