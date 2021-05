Die erste Chance vor zwei Wochen hatten die Bayern vergeben, nun steht die erfolgreiche Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga fest.

Bayern nach Leipzig-Niederlage vorzeitig Meister

Die erste Chance vor zwei Wochen hatten die Bayern vergeben, nun steht die erfolgreiche Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga fest.

(dpa) - Der FC Bayern München ist zum 31. Mal deutscher Fußballmeister. Weil der Tabellenzweite Leipzig am Samstagnachmittag mit 2:3 in Dortmund verlor, können die Münchner nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Das Heimspiel der Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Mönchengladbach war nicht mehr entscheidend für den Titelkampf.



Vor zwei Wochen hatten die Bayern ihre erste Meisterchance durch eine Niederlage bei Leandro Barreiros Mainzern noch verpasst, jetzt sicherten sie sich den Titel quasi beim Aufwärmen vor der Partie gegen Gladbach. Reus (7.') und Sancho (51.', 87.') erzielten die Tore für den BVB (58 Punkte), der als Vierter seine Champions-League-Chance wahrte. Klostermann (63.') und Olmo (77.') war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen, ehe Sancho für die Entscheidung sorgte.



Die Bayern spielen erst am Abend gegen Mönchengladbach. Foto: dpa

Für die Münchner ist es die neunte Meisterschaft nacheinander, nach dem Triple der Vorsaison in diesem Jahr jedoch der einzige Titel. Im DFB-Pokal waren sie in der zweiten Runde gegen Zweitligist Kiel ausgeschieden. In der Champions League scheiterten sie als Titelverteidiger im Viertelfinale an Paris SG.

FC Bayern scheidet im Viertelfinale der Champions League aus Der FC Bayern muss sich trotz eines Sieges im Viertelfinalrückspiel gegen Paris SG aus der Königsklasse verabschieden.

Weiter auf Königsklassenkurs ist auch Wolfsburg. Der Tabellendritte (60 Punkte) setzte sich gegen Union Berlin mit 3:0 durch. Die bereits abgestiegenen Schalker mussten trotz einer 2:0-Halbzeitführung noch eine 2:4-Niederlage in Hoffenheim hinnehmen. Bremen (31) kam im Abstiegskampf mit einem 0:0 gegen Leverkusen immerhin zu einem Zähler.