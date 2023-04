Der deutsche Rekordmeister hofft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf eine magische Nacht, doch die Lage scheint aussichtslos.

Sport 4 Min.

Champions League

Bayern Münchens "Mission Impossible" gegen Manchester City

Der deutsche Rekordmeister hofft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf eine magische Nacht, doch die Lage scheint aussichtslos.

(SID) – Oliver Kahn beschwört das größte Fußball-Wunder der 123-jährigen Vereinsgeschichte und das verloren gegangene „Mia san mia“ - doch das Gigantenduell mit Manchester City um Erling Haaland erscheint für den FC Bayern als „Mission Impossible“. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) spricht alles gegen die Münchner: Die schwere Hinspiel-Hypothek, die an Aufholjagden arme Historie der Königsklasse, der bärenstarke Gegner mit Rückkehrer Pep Guardiola an der Spitze – und erst recht die eigene Krise.

Pep Guardiola warnt sein Team vor dem FC Bayern. Foto: dpa

„Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen“, fordert Vorstandschef Kahn unverdrossen – wohl wissend, dass ein Scheitern auch auf die ohnehin angeschlagenen Bosse zurückfiele. Trainer Thomas Tuchel bekräftigt kämpferisch: „Es ist erst vorbei, wenn wir nach dem Rückspiel unter der Dusche stehen.“

Auch City-Teammanager Guardiola warnt vor dem „top, top, top Team“ des deutschen Rekordmeisters – aus seinen drei Jahren dort (2013 bis 2016) wisse er: „Wenn du auch nur ein bisschen passiv bist, wirst du leiden.“

Wir wissen, dass im Fußball schon ganz andere Dinge passiert sind. Thomas Müller

Doch sind die Tuchel-Bayern wirklich reif für eine magische Nacht in der von Kahn zur „Festung“ hochstilisierten Allianz Arena? Die Zweifel sind riesig, erst recht nach dem bitteren 0:3 auf der Insel und dem erschreckend schwachen Auftritt bei der Generalprobe gegen Hoffenheim (1:1). Deutlich wahrscheinlicher als ein sensationeller Halbfinal-Einzug ist das dritte vorzeitige Aus in Serie – das gab es zuletzt 2009.

Oliver Kahn glaubt an die Bayern

Aber aufgeben? Gibt's nicht! „Wir wissen, dass im Fußball schon ganz andere Dinge passiert sind“, sagt Kapitän Thomas Müller, der das Abschlusstraining mit einem Lächeln aufnahm. Der FC Bayern hat in seiner über 60-jährigen Europacup-Historie zwar noch nie einen Rückstand von drei oder mehr Toren wettgemacht – vier anderen Clubs ist es in der Champions League aber gelungen.

Kahn glaubt, das Rezept zu kennen. „Dazu braucht es die totale Überzeugung und den Glauben daran“, meint er und ergänzt vermeintlich optimistisch: „Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt.“

Bayern-Boss Oliver Kahn hat noch nicht aufgegeben. Foto: dpa

Ein Wunder herbeizureden werde jedoch nicht gelingen, betont Tuchel: „Nur von einem 4:0 oder 5:1 zu sprechen – ich weiß nicht, ob das angebracht ist.“ Nicht angesichts der Münchner Verfassung.

Ein paar wenige Mutmacher gibt es: Sturmspitze Eric Maxim Choupo-Moting ist wieder fit und könnte die Offensivprobleme beheben. In den jüngsten vier Pflichtspielen glückten nur drei Tore, allesamt erzielt von Abwehrspielern. City verlor unter Guardiola (seit 2016) dreimal mit drei oder mehr Toren Differenz, zuletzt 2018 gegen Liverpool – mit Torschütze Sadio Mané.

Real und Milan erreichen Halbfinale Real Madrid hat nach einer Machtdemonstration die Titelverteidigung weiter im Visier. Im italienischen Duell hat sich AC Mailand durchgesetzt.

Der Senegalese, nach seiner Suspendierung wegen des handfesten Kabinenstreits mit Leroy Sané zurück im Kader, traf siebenmal gegen Manchester City und ist ein Wunderspezialist: 2019 kam er mit den Reds gegen Barcelona nach einem 0:3 im Hinspiel noch weiter.

Wie das geht? „Du kommst nur auf den Berg, wenn du Schritt für Schritt gehst“, sagt Tuchel, der die letzte Einheit dick eingemummelt mit Mütze und Schaltuch leitete: „Es macht keinen Sinn, die ganze Zeit zum Gipfel zu schauen.“ Das Ziel sei zunächst, „die erste Halbzeit zu gewinnen und den Glauben zu finden. Aber glauben bedeutet nicht, zu träumen. Wir haben Zeit und brauchen uns nicht gehetzt zu fühlen.“

Erling Haaland glänzte im Hinspiel gegen die Bayern. Foto: dpa

Guardiola jedenfalls sieht sich zu eindringlichen Warnungen veranlasst – obwohl seine Elf mit Torgarant Haaland (14 Treffer in den vergangenen sechs Spielen) nach zehn Siegen in Folge vor Selbstvertrauen strotzt. Der Kabinenstreit mache die Bayern sogar gefährlicher, behauptet er: „Sie werden ihre beste Leistung zeigen.“

City-Kapitän Ilkay Gündogan sieht bei den Münchnern „vor allem zu Hause die Qualität, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu erzielen“ und mahnt: „Es gab etliche Comebacks, mit denen absolut niemand gerechnet hatte.“

Benfica muss auswärts gewinnen

Im zweiten Viertelfinale steht Benfica am Mittwochabend (21 Uhr) nach der 0:2-Heimniederlage im Hinspiel gegen Inter Mailand auswärts unter Druck. „Ich glaube immer an mein Team. Und im Fußball ist alles möglich“, sagt Trainer Roger Schmidt. „Es ist schwierig, es geht nicht bei 50/50 los. Aber es ist nicht so, dass wir keine Chance haben. Wir müssen also daran glauben.“

Roger Schmidt und Benfica haben das Hinspiel mit 0:2 verloren. Foto: dpa

Der deutsche Coach hat mit Benfica die vergangenen drei Pflichtspiele verloren – ein Novum in dieser Saison. Dadurch verringerte sich der Vorsprung an der Tabellenspitze von zehn auf vier Punkte, in der Königsklasse droht nun das Aus. „Wir haben ein bisschen das Momentum verloren. Wenn du davor von ungefähr 40 Spielen gerade mal zwei verloren hast, ist das etwas Spezielles, etwas Unerwartetes.“



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.