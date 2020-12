Der FC Bayern hat ein hochklassiges Spitzenspiel in Leverkusen mit 2:1 gewonnen. Weltfußballer Robert Lewandowski gelang ein Doppelpack.

Bayern München schlägt spät zu

(sid) - Bayern München ist „Weihnachtsmeister“, Bayer Leverkusen hat dagegen den ersten Tabellenplatz nicht erfolgreich verteidigen können. Der Fußball-Rekordmeister gewann am 13. Spieltag im sehenswerten Bundesliga-Gipfeltreffen in Leverkusen durch einen Doppelpack von Robert Lewandowski mit 2:1.

Dadurch überwintert das Team von Trainer Hansi Flick auf Platz eins. Der tschechische Nationalspieler Patrik Schick (14.') erzielte per herrlichem Volleyschuss die Führung für die Werkself. Weltfußballer Robert Lewandowski (43.') sorgte beim Comeback von Joshua Kimmich, der in der 68.' eingewechselt wurde, für den Ausgleich. In der Nachspielzeit (90. + 3.') erzwang Lewandowski mit Saisontor Nummer 17 die Entscheidung. Jamal Musiala (79.') hatte zuvor schon das Bayern-Siegtor auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten.





