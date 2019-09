Die Zielsetzung vor dem Auftakt in die Champions League ist klar: Der FC Bayern strebt nach dem frühen Aus in der vergangenen Saison vehement auf Europas Fußballthron.

Bayern lechzen nach dem Titel

(sid) - Die Botschaft, die Karl-Heinz Rummenigge schon vor Wochen verbreitet hatte, war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. "Dieser Club lechzt nach der Champions League", sagte der Vorstandschef von Bayern München mit Nachdruck: "Das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel. Davon hängt alles ab." Wohl auch die Zukunft von Niko Kovac in München.

Liverpool patzt zum Auftakt Während sich Dortmund und Barça einen torlosen Schlagabtausch liefern, startet der Titelverteidiger mit einer Niederlage in die Fußball-Champions-League.

Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters muss nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in der vergangenen Saison international liefern. Die Kür in der Königsklasse wird für den 47-Jährigen nach dem nationalen Doublé zur Pflicht.

Doch Kovac will sich vor dem Auftakt in Gruppe B am Mittwoch (21 Uhr) gegen Roter Stern Belgrad nicht verrückt machen lassen. "Wir hatten letztes Jahr Lospech, dass wir gegen den Sieger ausgeschieden sind. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück", sagte der Kroate am Dienstag und fügte kämpferisch an: "Ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen werden als vergangenes Jahr."

Motivation besonders hoch

Der frühe K.-o. gegen den FC Liverpool nagt immer noch an den Bayern. Das sei "deutlich zu früh" gewesen, betonte Kapitän Neuer. Deshalb sei diesmal "die Motivation besonders hoch, weiter zu kommen. Wir wollen mindestens ins Halbfinale. Wir sind hungrig. Ich glaube an uns", sagte der 33 Jahre alte Torwart.

Im Team gebe es viele junge Spieler, so Neuer weiter, "die den Henkelpott unbedingt das erste Mal gewinnen wollen" - und einige erfahrene Profis, "die das noch einmal erleben wollen". In Neuer selbst, Müller, Boateng, Martinez und Alaba sind aktuell noch fünf Spieler dabei, die 2013 am historischen Triplé mit dem Höhepunkt im Wembley-Stadion beteiligt waren.

Das große Ziel heißt nun Istanbul, wo am 23. Mai 2020 das Finale der Königsklasse steigt. Wie enorm die Bedeutung ist, hatte Rummenigge unlängst herausgestellt. "Wenn du da erfolgreich bist, hast du die Aufmerksamkeit der gesamten Welt", sagte der Bayern-Boss im SID-Interview.

Gute Miene zum bösen Spiel? Thomas Müller und Philippe Coutinho (r.) streiten sich um den Platz hinter der Spitze. Foto: dpa

Er wolle Kovac damit "nicht unter Druck setzen, aber die Formel ist einfach: Je weiter du kommst, desto größer ist die Aufmerksamkeit. Das Finale der Champions League hat ein Milliardenpublikum, das ist durch nichts zu ersetzen."

Doch zunächst geht es in der Gruppe B mit Belgrad, Olympiakos Piräus und Tottenham Hotspur für die Bayern um reine Pflichterfüllung. Gegen Roter Stern ist der 16. Auftaktsieg in Serie - davon die letzten sechs sogar zu Null - fest eingeplant. Jetzt müsse eben der "rote Stern dran glauben", schrieb Kimmich in den sozialen Netzwerken nach dem 1:1 in Leipzig.

Verzichten muss Kovac auf die verletzten Alaba und Goretzka. Ob er zum Start der Königsklasse auf Coutinho oder wie in Leipzig auf Müller in der Mittelfeldzentrale setzt, ließ Kovac offen. Auch bei seinen weiteren personellen und taktischen Überlegungen wollte sich der Bayern-Trainer am Tag vor dem Spiel nicht in die Karten schauen lassen.

Programm

GRUPPE A

18.55: FC Bruges – Galatasaray

21.00: Paris SG – Real Madrid

GRUPPE B

18.55: Olympiakos – Tottenham

21.00: FC Bayern – Roter Stern Belgrad

GRUPPE C

21.00: Dinamo Zagreb – Atalanta

21.00: Shakthar Donezk – Manchester City

GRUPPE D

21.00: Atletico – Juventus

21.00: Leverkusen – Lokomotive Moskau