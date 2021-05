Der 1. FC Köln plant für die Zukunft. Steffen Baumgart wird in der neuen Saison als Trainer in der Verantwortung stehen.

Baumgart wird neuer Trainer beim 1. FC Köln

(sid) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Tabellen-17. mitteilte, tritt Steffen Baumgart zum 1. Juli die Nachfolge von Friedhelm Funkel an, der absprachegemäß aufhört. Baumgart, der den SC Paderborn aus der dritten Liga zwischenzeitlich ins Oberhaus geführt hatte, erhält beim FC einen Liga-unabhängigen Vertrag bis 2023.

„Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat“, sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt: „Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Dazu ist er ein emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt.“

Unter Baumgart hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison auch Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans in Paderborn gespielt.

