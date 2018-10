Baumbusch: Schüler profitieren von der Sonne

Die aktuellen Wetterbedingungen sind für den Monat Oktober nicht normal. Den Lyzeumsschülern wird es egal sein: Beim Axxess-Spuerkeesscross profitierten sie in Baumbusch vom Sonnenschein. Eine Galerie mit den schönsten Bildern.

Zahlreiche Schüler sind am Donnerstagnachmittag beim Axxess-Spuerkeesscross gestartet. Die einen wollten um den Sieg laufen, die anderen einfach nur Spaß haben.



In sieben Kategorien traten die Lyzeumsschüler beim von der Lasel organisierten Wettbewerb in Baumbusch an. Sechs davon waren den nicht lizenzierten Läufern vorbehalten, erstmals gab es aber auch eine Kategorie für lizenzierte Athleten. Die schönsten Bilder vom Event bei bestem Wetter finden Sie in unserer Galerie.