Baum wird Trainer bei Gréngewald

Basketballcoach Frank Baum verlässt Résidence Walferdingen am Ende der Saison und soll künftig die Entwicklungen beim Club aus Hostert vorantreiben.

Auf den Trainerstühlen in Luxemburgs Basketballliga der Männer tut sich was: Nach LW-Informationen wird der aktuelle Résidence-Coach Frank Baum in der kommenden Saison bei Gréngewald an der Seitenlinie stehen. Der 49-Jährige übernimmt damit das Amt von Majdi Anan (35 Jahre). Ob Baum weitere Posten beim Zweitligisten übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Der Deutsche steht seit vergangenem Sommer in Walferdingen in der Verantwortung und war dort auch für die Koordination der Jugendteams zuständig ...