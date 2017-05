(jot) - Racing hat einen Nachfolger für Aufstiegstrainer Mike Oppland (USA) gefunden, der nach Finnland geht. Ab der kommenden Saison wird der 50-jährige Belgier Etienne Louvrier, der zuletzt in seinem Heimatland in Loyers in der Verantwortung stand, die Anweisungen in der Total League geben.



Er hat auch bereits unterschiedliche Jugendauswahlmannschaften Belgiens (Jungen und Mädchen) trainiert.



US-Spieler Scott Morton bleibt dem Verein erhalten.