Im Luxemburger Basketball ist es verpönt, drei US-Profis einzusetzen. Amicale hat dies dennoch getan. Nun lädt der Basketballverband zu einem Rundtischgespräch ein.

Basketballverband lädt zu Rundtischgespräch ein

Joe TURMES Im Luxemburger Basketball ist es verpönt, drei US-Profis einzusetzen. Amicale hat dies dennoch getan. Nun lädt der Basketballverband zu einem Rundtischgespräch ein.

Nachdem Amicale am Samstag beim 88:73-Sieg gegen Telstar drei US-Profis eingesetzt hatte, war die Aufregung im Luxemburger Basketball groß. Auch wenn die Steinseler danach angekündigt hatten, in Zukunft wieder nur auf zwei US-Profis in einer Begegnung zurückzugreifen, hat der Verwaltungsrat des Basketballverbands FLBB nun reagiert.

Amicale macht Rückzieher Am vergangenen Samstag spielte Steinsel mit drei Vollprofis. Nun reagiert der Verein auf die heftige Kritik.

Er lädt die Vereinspräsidenten am 7. März zum einem Rundtischgespräch ein. Sie können sich von einer Person ihrer Wahl begleiten lassen. Dort soll dann diskutiert werden, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Einem Club ist es von den Regeln her nicht verboten, drei US-Profis einzusetzen. Es gibt allerdings ein Gentlemen's Agreement, dies nicht zu tun.

Der Ort des Rundtischgesprächs ist noch nicht bekannt.