Die Spielpause in der Total League wird wegen der Corona-Infektionen ausgeweitet. Der Verband will nun mit den Vereinen beraten.

Basketballspiele bis Sonntag abgesagt

Jan MORAWSKI Die Spielpause in der Total League wird wegen der Corona-Infektionen ausgeweitet. Der Verband will nun mit den Vereinen beraten.

Die steigenden Infektionszahlen während der Corona-Pandemie wirken sich auch am kommenden Wochenende auf den Luxemburger Sport aus. Nachdem viele Verbände ihre Meisterschaften am vergangenen Wochenende aussetzten, legt der Basketballverband nun nach.

Es wird weitergespielt Die Regierung hat am Freitag entschieden, dass der nationale Sportbetrieb weiterläuft - zumindest in den jeweils höchsten Ligen.

Somit werden alle Basketballspiele bis einschließlich Sonntag abgesagt - auch in der Total League. Das teilte die FLBB am Montagabend mit. Gemeinsam mit den Vereinen wollen die Verantwortlichen in dieser Woche entscheiden, wie es weitergehen soll. „Mit dieser Absage wollen wir Klarheit für die Clubs schaffen, die unter der Woche und am Wochenende gespielt hätten“, heißt es weiter.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.