Basketballsaison bis Januar unterbrochen

Der Basketballverband und die Clubs haben eine Entscheidung getroffen. Als Reaktion auf die neuen Corona-Regeln, die Sportminister Dan Kersch am Donnerstag vorstellte, wird die Basketballsaison bis Ende des Jahres unterbrochen. Das teilte die FLBB am späten Donnerstagabend mit.

Demnach haben sich die Mehrheit der Erstligisten für diese Maßnahme ausgesprochen. Um festzulegen, in welcher Form die Total League im neuen Jahr weitergehen soll, will der Verband eine außerordentliche Generalversammlung einberufen.

„Der Basketballverband begrüßt die Tatsache, dass die Regirung uns die Möglichkeit geboten hat, die Saison in der Total League unter gewissen Konditionen fortzusetzen“, heißt es in der Mitteilung. „Allerdings will die Basketballgemeinschaft ein Zeichen setzen und sich solidarisch mit den Menschen in Luxemburg zeigen, indem sie das Risiko minimiert und die Ausbreitung des Covid-19-Virus in den nächsten zwei Monaten bremst.“

Einen Konsens gab es derweil bei der Entscheidung, das Kinder- und Jugendtraining in den Clubs fortzusetzen. Dabei wollen sich die Vereine austauschen, um „im Sinne der Kinder gute und sichere Konzepte auf die Beine zu stellen“.

