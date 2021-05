Lavone Holland führte die Musel Pikes im vergangenen Jahr ins Pokalfinale. In der kommenden Saison spielt er wieder in der Total League.

Basketballprofi Lavone Holland kehrt zurück nach Luxemburg

Lavone Holland hat sich in Luxemburg innerhalb kurzer Zeit einen Namen gemacht. In der Saison 2019/2020 zeigte der US-Amerikaner in der Total League starke Leistungen und führte die Musel Pikes zudem ins Pokalfinale, das coronabedingt abgesagt werden musste.

Nun kehrt Holland zurück, allerdings trägt der 26-Jährige in der kommenden Spielzeit das Sparta-Trikot.

Die Bartringer spielen seit dem Restart ohne Profi, neben Holland soll zur nächsten Saison aber ein weiterer verpflichtet werden.

