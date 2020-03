Nachdem die Endspiele des Basketballpokals wegen des Corona-Virus abgesagt werden mussten, hat die FLBB ein neues Datum bekannt gegeben, an dem die Partien ausgetragen werden sollen.

Basketballpokal: Neues Datum steht fest

Bob HEMMEN Nachdem die Endspiele des Basketballpokals wegen des Corona-Virus abgesagt werden mussten, hat die FLBB ein neues Datum bekannt gegeben, an dem die Partien ausgetragen werden sollen.

Die Pokalendspiele im Basketball sollen am 16. Mai in der Coque stattfinden. Das gab die FLBB am Mittwoch bekannt. Zwei Tage zuvor hatte der nationale Basketballverband die Duelle, die eigentlich am Samstag hätten ausgetragen werden sollen, wegen der Corona-Virus-Epidemie abgesagt.

Nun hoffen die FLBB-Verantwortlichen um Präsident Henri Pleimling, dass am 16. Mai gespielt werden kann. Dieses Datum wurde ausgewählt, weil dann in der Coque in Kirchberg ohnehin die Jugendfinals stattfinden. Möglich ist, dass die Nachwuchsbasketballer nun nicht im Gymnase, sondern ebenfalls in der Arena auflaufen.

Sollte es in der Meisterschaft zu fünf Endspielen kommen, würde das letzte Duell der Best-of-five-Serie wohl vorverlegt werden. Eigentlich steht im FLBB-Kalender, dass diese Begegnung am 15. Mai ausgetragen werden würde.