Basketballpokal: Klein gegen Groß

David THINNES Die Auslosung des Pokalviertelfinals im Basketball ergab bei den Männern drei Duelle zwischen Clubs aus der Nationale 2 und der Total League.

Drei von vier: Im Viertelfinale des Männerpokals im Basketball fordern die Vereine aus der Nationale 2 die Clubs aus der höchsten Liga.

Titelverteidiger Etzella muss nach Mondorf, das in der vorherigen Runde Contern ausgeschaltet hat. T71 bekommt es mit Résidence zu tun und Esch im Südduell mit Zolver.

Das einzige Duell bei den Männern zwischen Vertretern aus der Total League ist Racing gegen Musel Pikes.

Frauen: Drei aus vier

Genau umgekehrt ging die Auslosung bei den Frauen aus. Hier stehen drei Duelle zwischen Clubs aus der Total League an. Der letztjährige Finalist Gréngewald tritt in Walferdingen, das den amtierenden Pokalsieger Steinsel ausgeschaltet hat, an. Die weiteren Vergleiche sind: Musel Pikes - Etzella und Contern Esch. Der letzte verbliebene Nationale-2-Verein, Wiltz, empfängt Telstar.