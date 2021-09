"And One - De Basketpodcast" ist zurück. Bob Hemmen analysiert die Liga gemeinsam mit Jenny Zeyen und Jeff Kettenmeyer.

Basketballpodcast

Die große Saisonvorschau bei "And One"

"And One - De Basketpodcast" ist zurück. Bob Hemmen analysiert die Liga gemeinsam mit Jenny Zeyen und Jeff Kettenmeyer.

Ab Freitag wird hierzulande wieder Basketball gespielt. Nach der Sommerpause meldet sich auch „And One – De Basketpodcast“ zurück. In der neuen Folge spricht LW-Redakteur Bob Hemmen mit Jenny Zeyen (Tageblatt) und Jeff Kettenmeyer (RTL) über die anstehende Saison.

Die drei Basketballexperten analysieren die Transfers der Erstligisten, unterhalten sich über die Stärken und Schwächen der zwölf Männerteams und geben Prognosen ab.

Jeden zweiten Mittwoch

In der LBBL (Luxembourg Basketball League), wie das Oberhaus seit dieser Saison heißt, wird es aber nicht nur bei den Männern spannend.

And One - De Basketpodcast Bei "And One - De Basketpodcast" begrüßt Sportjournalist Bob Hemmen Gäste im Studio.

In der neuen Folge wird auch über die Frauenliga gesprochen, in der in dieser Spielzeit wieder zehn Teams vertreten sind.

„And One – De Basketpodcast“ erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jeden zweiten Mittwoch.

Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.