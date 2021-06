In der fünften Folge von "And One - De Basketpodcast" äußert sich Meistertrainer Ken Diederich zu seiner Zukunft.

Basketballpodcast

"And One" mit Ken Diederich

In der fünften Folge von "And One - De Basketpodcast" äußert sich Meistertrainer Ken Diederich zu seiner Zukunft.

Ken Diederich ist der erfolgreichste luxemburgische Basketballtrainer der jüngeren Vergangenheit. Am vergangenen Freitag gewann der 43-Jährige mit T71 den vierten Meistertitel seiner bisherigen Karriere. Doch Diederich ist jetzt nicht mehr Düdelingens Trainer.

Bei „And One - De Basketpodcast“ spricht der Coach, der weiterhin als Nationaltrainer in der Verantwortung steht, über diese Entscheidung. Außerdem äußert sich Diederich zu seinen Zukunftsplänen und den Problemen der Total League.

Wie T71 Düdelingen den Titel feiert und die Zukunft plant Düdelingens Basketballclub erlebt eine der erfolgreichsten Saisons der bisherigen Vereinsgeschichte. Doch die Planungen laufen bereits.

Die Folge mit Diederich ist die letzte dieser Saison. Auf online.wort.lu/and-one können Sie alle Episoden nachhören.

Vor Diederich war Jairo Delgado zu Gast bei „And One“. Er sprach über seine Karriere, Rassismus und seine Ziele in der Politik.

Catherine Mreches berichtete in der dritten Folge von der Titelfeier mit ihren T71-Teamkolleginnen und erzählte von ihrem Berufswunsch.

Ben Kovac redete in der zweiten Episode über die Zeit in der Armee und das Erwachsenwerden.

In der ersten Folge des Podcasts mussten Frank Muller und Tom Schumacher beweisen, wie gut sie sich kennen.

