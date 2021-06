In der vierten Episode von "And One - De Basketpodcast" spricht Jairo Delgado über seine Karriere, Rassismus und seine besondere Beziehung.

Basketballpodcast

"And One" mit Jairo Delgado

Jairo Delgado hat seine Basketballschuhe an den Nagel gehängt. Die Karriere des 35-jährigen Ettelbrückers endete am vergangenen Freitag mit dem bitteren Halbfinalaus gegen Basket Esch.

Bei „And One - De Basketpodcast“ verrät Delgado, warum er in dieser Saison des Öfteren keine Lust auf das Training hatte und womit er sich jetzt beschäftigen möchte. Außerdem spricht der langjährige Nationalspieler über Rassismus und seine Ziele in der Politik.

Zudem erzählt Delgado vom ersten Treffen mit seiner heutigen Partnerin und spricht über die Vorteile der Beziehung mit einer Ex-Basketballerin.

