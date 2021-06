In der dritten Episode von "And One - De Basketpodcast" ist Catherine Mreches zu Gast, die T71 zum Meistertitel geführt hat.

"And One"- mit Catherine Mreches

Catherine Mreches ist am Samstag mit T71 Meister geworden. Bei „And One - De Basketpodcast“ erzählt die 21-Jährige von der Titelfeier und ihrer außergewöhnlichen sportlichen Laufbahn.

Die Nationalspielerin erzählt zudem, wie ihr Basketball während der Corona-Pandemie hilft. Außerdem verrät Mreches in der 42-minütigen Episode ein Mannschaftsgeheimnis.

Vor Mreches war Ben Kovac zu Gast. Der Nationalspieler sprach über das Erwachsenwerden, den Tod seiner Mutter und die Zeit in der Armee.

In der ersten Episode des Podcasts erzählten die beiden Düdelinger Frank Muller und Tom Schumacher, warum sie T71 nie verlassen haben. Außerdem mussten die beiden Freunde beweisen, wie gut sie sich kennen.

