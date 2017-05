(bob) - Die Würfel sind gefallen: Nachdem der Männerkader der Basketballer für die Spiele der kleinen europäischen Staaten bereits vor einigen Tagen bekannt wurde, steht nun auch das wohl endgültige zwölfköpfige Aufgebot von Trainer Mariusz Dziurdzia fest.

Der Coach muss bei den JPEE auf Alissa Pierce verzichten. Die gebürtige US-Amerikanerin mit luxemburgischen Großeltern sollte die FLBB-Auswahl verstärken, doch sie leidet unter Knieproblemen. Aus dem erweiterten Aufgebot wurden zudem Anne Simon (Contern) und Estelle Muller (T71) gestrichen. Düdelingens Svenia Nürenberg steht derzeit auf Abruf bereit, da Laure Diederich (Musel Pikes) noch Fußprobleme plagen. Im Normalfall tritt die T71-Akteurin jedoch ebenfalls nicht mit an.



In San Marino treffen die Frauen am 30. Mai auf Island, am 31. Mai auf Zypern und am 1. Juni auf Malta. Nach lediglich drei Spielen ist das Turnier für Meynadier und Co. bereits beendet.

Das Männerteam von Trainer Ken Diederich muss fünf Spiele absolvieren. Zum Auftakt trifft die Mannschaft am 30. Mai auf Mazedonien, am Folgetag kommt es zum Duell mit Zypern, am 1. Juni treffen Tom Schumacher und Co. auf den Gastgeber, am 2. Juni auf Island und zum Abschluss am 3. Juni auf Andorra.



Das Aufgebot der Frauen

Laure Diederich? (Musel Pikes), Mandy Geniets (T71), Sarah Gruskovnjak (Musel Pikes), Tessy Hetting (Basket Esch), Magaly Meynadier (Saarlouis/D), Nadia Mossong (Saarlouis/D), Svenia Nürenberg? (T71), Michèle Orban (T71), Ana Petrova (Etzella), Jana Putz (Marburg/D), Jackie Ries (Etzella), Cathy Schmit (Musel Pikes), Julija Vujakovic (Résidence)

Das Aufgebot der Männer

Patrick Arbaut (Basket Esch), Raul Birenbaum (Contern), Alain Gengler (Contern), Dean Gindt (Sparta), Thomas Grün (Trier/D), Joe Kalmes (Musel Pikes), Alex Laurent (Amicale), Tim Schmit (T71), Tom Schumacher (T71), Denell Stephens (T71), Oliver Vujakovic (Résidence), Tom Welter (Musel Pikes)