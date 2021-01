Basketballerin Loulou Kenens: "Ich bin eine treue Seele"

Loulou Kenens verbindet in Wien Basketball und Studium. Bei ihrem Team, den Basket Flames, ist sie zu einer festen Größe geworden.

Loulou Kenens übernimmt Verantwortung. Die 23-jährige Luxemburgerin ist in der höchsten österreichischen Liga im Frauenbasketball zu einer Führungsspielerin gereift. Kenens, die bis 2016 für Telstar Hesperingen im Einsatz war, spielt bei den Basket Flames Wien und strebt mit ihrer Mannschaft das Halbfinale in der Meisterschaft an. Die Luxemburgerin hat dabei Unterstützung aus der Heimat.

Loulou Kenens, Sie sind die zweitbeste Scorerin der österreichischen Superliga ...