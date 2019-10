Neben Tom Schumacher ist nun noch die zweite Stütze des Düdelinger Basketballteams verletzt. Frank Muller wird dem Vorjahresfinalisten mehrere Wochen fehlen.

Basketballer Muller fehlt T71 wochenlang

Daniel WAMPACH

"Ich hatte Glück, dass die Kreuzbänder nicht beschädigt wurden", sagt Frank Muller. Der Basketballer von T71 hatte sich am Samstag bei der knappen Niederlage in der Total League gegen Heffingen am Knie verletzt und musste ausgewechselt werden.

Erste Untersuchungen ergaben am Montag, dass Muller mindestens vier bis sechs Wochen ausfällt. Der Diagnose zufolge sei das Innenband wohl "nur" angerissen, so Muller. Ganz sicher ist das allerdings noch nicht, erst eine Kernspintomographie wird ihm eine hundertprozentige Sicherheit geben.



Der Ausfall Mullers wird die Düdelinger Mannschaft schwer treffen, die ohnehin schon auf den ebenfalls verletzten Tom Schumacher verzichten muss und die ersten beiden Ligaspiele verloren hat. "Ohne Tom und Frank wird es sehr kompliziert für uns", sagt Trainer Ken Diederich. "Wir sind nicht so stark besetzt und können auch nicht zaubern."