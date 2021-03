Eigentlich sollte die Ettelbrücker Etzella am Sonntag auf Heffingen treffen. Die Partie kann jedoch coronabedingt nicht stattfinden.

Basketballduell zwischen Etzella und Heffingen abgesagt

Das für Sonntag geplante Duell zwischen Etzella und Heffingen muss verlegt werden. Es ist die erste Basketballpartie seit dem Restart, die coronabedingt nicht stattfinden kann.

Nach einer Infektion im Trainerteam baten die Heffinger den Gegner um die Verlegung der Partie. Die Etzella-Verantwortlichen waren damit einverstanden. Ob Max Schmit und Co. am Mittwoch auf Basket Esch treffen können, steht noch nicht fest.

Was Heffingens Basketballteam derzeit fehlt Heffingen hat seit dem Restart drei von fünf Spielen verloren. Ausgerechnet jetzt trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Brandao auf die drei besten Teams der Total League.

Heffingen schwächelte zuletzt und wollte die Partie am Sonntag nutzen, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. Alle anderen Begegnungen des zehnten Spieltags sind wie geplant am Samstagabend.

