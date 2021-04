In der Total League könnten bald wieder einige Zuschauer in die Hallen dürfen. Noch warten die Basketballclubs aber auf die Erlaubnis.

Basketballclubs planen Spiele mit Zuschauern

Die Basketball-Meisterschaft geht in die heiße Phase. Schon am kommenden Mittwoch beginnen bei den Frauen die Play-offs. Ab dem 8. Mai werden die Halbfinalserien ausgetragen. Um dann nicht mehr vor leeren Kulissen zu spielen, gibt es nun Pläne, wie zumindest einige Zuschauer in die Hallen kommen könnten.

Laut LW-Informationen wurde eine Anfrage an das Sportministerium gestellt, um bis zu 100 Zuschauer auf die Tribünen zu lassen. Diese sollen sich allesamt Corona-Schnelltests unterziehen, die Kosten hierfür tragen die Vereine.

„Wir wollen nicht, dass die Frauen die Halbfinals und Finals vor leeren Rängen spielen müssen“, bestätigt T71-Präsident Marcel Wagener die Pläne der Clubs. Die Düdelinger Gemeinde gibt grünes Licht, sobald der Verein die Erlaubnis bekommt.

Vom nationalen Basketballverband FLBB und vom Sportministerium haben die Clubs noch keine Antwort erhalten. Neben T71 sind bislang auch Amicale, Basket Esch, Gréngewald und die Musel Pikes mit an Bord.

