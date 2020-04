Yann Wolff spielt ab der kommenden Saison wieder für Etzella. Der Nationalspieler ist der zweite Leistungsträger, der Amicale verlässt.

Basketball: Wolff kehrt zurück nach Ettelbrück

Bob HEMMEN

Drei Jahre spielte Yann Wolff bei Amicale, jetzt kehrt der Nationalspieler zurück nach Ettelbrück. Nachdem Wolff während seiner kompletten Jugend das Etzella-Trikot trug, war er 2017 nach Steinsel gewechselt, wo er in der ersten Saison das Doublé gewann.

Die vergangene Spielzeit lief für Amicale jedoch enttäuscht. Als die Saison wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen wurde, belegte Steinsel den vorletzten Rang der Total League.

Ungewissheit

In einer ersten Entscheidung hatte die FLBB mitgeteilt, dass Amicale in der nächsten Spielzeit in der Nationale 2 antreten muss. Weil der nationale Basketballverband allerdings einen Rückzieher machte, wird erst noch entschieden, in welcher Liga der Club in der kommenden Saison spielt.

Etzella und Musel Pikes verzichten auf Pokalfinale Im nationalen Basketball gibt es den nächsten Paukenschlag. Etzella und die Musel Pikes verzichten auf die Austragung des Pokalfinals bei den Männern.

Wolff ist bereits der zweite Leistungsträger, der Steinsel verlässt. Max Schmit wechselt zurück zu den Kordall Steelers.

