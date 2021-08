Luxemburg verliert sein drittes Spiel in der zweiten Phase der WM-Vorqualifikation. Dennoch war am Dienstag nicht alles schlecht.

Basketball-WM-Qualifikation

Luxemburg zeigt ein anderes Gesicht

Joe GEIMER Luxemburg verliert sein drittes Spiel in der zweiten Phase der WM-Vorqualifikation. Dennoch war am Dienstag nicht alles schlecht.

Man durfte gespannt sein, wie Luxemburgs beste Basketballer die ernüchternde 53-Punkte-Niederlage (76:129) am Samstag gegen Schweden verkraftet hatten. Unter dem Strich kann man festhalten: Die Klatsche wurde rasch verdaut. Die Schützlinge von Trainer Ken Diederich präsentierten nämlich am Dienstagabend gegen Portugal ein ganz anderes Gesicht.

Zwar ging die Partie mit 74:80 erneut verloren, doch Melcher und Co. hielten gegen die Hausherren in Matosinhos tapfer dagegen. Das Duell war bis in die Schlussphase hinein spannend. 60'' vor Schluss lag Luxemburg nur drei Punkte zurück. Letztendlich waren die Portugiesen, die die gesamte zweite Hälfte stets mit knapp zehn Punkten Vorsprung führten, aber zu abgebrüht, um noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu kommen.

Wiedergutmachung gegen Schweden

Für Luxemburg ist es im dritten Spiel der zweiten WM-Vorqualifikationsphase die dritte Niederlage. Am vergangenen Freitag hatten die FLBB-Schützlinge im ersten Duell mit Portugal eine 74:83-Niederlage kassiert, 24 Stunden später folgte der heftige Rückschlag gegen Schweden. Gegen diese Schweden geht es am Mittwoch auch zum Abschluss der Bubble in Portugal.

Im zweiten Duell mit Portugal war Rugg mit 20 Punkten Luxemburgs bester Werfer. Grün steuert seinerseits 17 Zähler bei.

