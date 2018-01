(PJ) – In den vier Begegnungen, die am Samstag in der Total League der Männer ausgetragen wurden, stand das Rennen um die Plätze in der Titelgruppe im Fokus. Wichtige Punkte wurden in der Begegnung zwischen Contern und den Musel Pikes vergeben.

Für die Moselaner stand die Begegnung unter keinem guten Stern, denn für den neuverpflichteten Profispieler Green lag keine Spielerlaubnis vor. Trotzdem waren die Gäste in der ersten Spielhälfte ein gleichwertiger Gegner. Erst nach der Pause nutzte Contern die Gunst der Stunde und fuhr einen 88:78-Erfolg ein, der den Schützlingen von Trainer Franck Mériguet die Chancen auf die Teilnahme an der Titelgruppe erhält.



Im Duell der Extreme zwischen Leader Amicale und Schlusslicht Heffingen landeten die Steinseler erwartungsgemäß den zwölften Saisonerfolg. Heffingen verlangte dem amtierenden Meister allerdings bis zur Schlusssirene alles ab und gab sich nur knapp mit 87:89 geschlagen.

T71 wurde im Heimspiel gegen den hauptstädtischen Racing seiner Favoritenrolle gerecht. Nach dem 93:74–Erfolg dürfen die Düdelinger fest mit dem Einzug in die Titelgruppe planen.

Äußerst spannend ging es in Esch bei der Partie zwischen Basket Esch und Résidence zu. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Hier hatten die Gastgeber den längeren Atem und setzten sich mit 93:90 durch.



Resultate und Programm



Basket Esch - Résidence n. V. 93:90

Heffingen - Amicale 87:89

T71 - Racing 93:74

Contern - Musel Pikes 88:78



Am Sonntag:

17.15: Etzella - Sparta