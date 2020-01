Am Wochenende stehen in der Coque die Pokalhalbfinals der Männer und Frauen an. Hoher Besuch wird dem Event beiwohnen: Neben Prinz Félix hat sich auch FIBA-Präsident Hamane Niang angemeldet.

Basketball-Weltverbandschef kommt zum Halbfinale

Daniel WAMPACH Am Wochenende stehen in der Coque die Pokalhalbfinals der Männer und Frauen an. Hoher Besuch wird dem Event beiwohnen: Neben Prinz Félix hat sich auch FIBA-Präsident Hamane Niang angemeldet.

Wenn am Wochenende in der Coque in Kirchberg um den Einzug ins Pokalhalbfinale gekämpft wird, bekommen die Luxemburger Basketballer hohen Besuch. Der Präsident des Basketball-Weltverbandes FIBA, Hamane Niang, wird den Halbfinalspielen am 1. und 2. Februar beiwohnen. Auch Prinz Félix wird sich die Duelle anschauen.

Hamane Niang war von 1999 bis 2007 Präsident des malischen Basketballverbandes, bevor er von 2007 bis 2011 die Ämter als Malis Minister für Jugend und Sport sowie Kultur bekleidete.

Basket Esch gegen die Musel Pikes



Von 2014 bis 2019 war Niang schließlich Präsident des afrikanischen Basketballverbandes sowie Vizepräsident beim Weltverband FIBA. Erst im August des vergangenen Jahres wurde er zum FIBA-Präsidenten ernannt.

Bei den Männern treffen am Samstag Basket Esch und die Musel Pikes aufeinander (20.15 Uhr), am Sonntag spielt Zweitligist Résidence gegen Etzella (17.30 Uhr).

Bei den Frauen bekommt es Gréngewald am Samstag mit den Musel Pikes zu tun (17.45 Uhr), am Sonntag treffen Basket Esch und Telstar (15 Uhr) aufeinander.