Basketball: Weltenbummler aus Schweden

Amin El Amrani hat schon in Schweden und den USA gespielt, in der kommenden Saison läuft der 20-Jährige für Amicale auf.

Vor einigen Jahren hat Amin El Amrani sicherlich nicht damit gerechnet, dass er irgendwann in Luxemburg spielen würde. Der 20-jährige Schwede, der 2017 mit der U18-Auswahl seines Heimatlandes an der EM teilnahm, trägt in dieser Saison das Amicale-Trikot.

Dabei lebte El Amrani noch bis vor wenigen Monaten in den USA, ging auf die Highschool und träumte vom College ...