T71 startet als Favorit in die Finalserie der Total League gegen Basket Esch, die am Dienstagabend in Düdelingen beginnt.

Sport 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Basketball

Warum T71 im Meisterschaftsfinale die besseren Karten hat

Bob HEMMEN T71 startet als Favorit in die Finalserie der Total League gegen Basket Esch, die am Dienstagabend in Düdelingen beginnt.