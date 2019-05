Mit einem Buzzer Beater in der Overtime haben sich die Spielerinnen von Gréngewald den Meisteritel gesichert. Zuvor standen sie mit dem Rücken zur Wand.

Basketball-Wahnsinn in Düdelingen

Eigentlich war das Spiel schon verloren. Wenige Minute vor Schluss lagen die Basketballerinnen von Gréngewald deutlich zurück - und retteten sich im dritten und entscheidenden Finalspiel um die Meisterschaft bei T71 Düdelingen noch in die Overtime. Was dann passierte, war an Dramatik nicht zu überbieten.

Während die Gastgeberinnen in der Verlängerung stets eine Nasenlänge vorne waren, blieben den Außenseiterinnen in der Halle des Gegners schließlich nur noch wenige Sekunden, um die Sensation perfekt zu machen. Kurz vor Ablauf der Spielzeit fasste sich Gréngewalds Alexandra Louin ein Herz und verwandelte den entscheidenden Dreier mit der Schlusssirene per Buzzer Beater.

Während der Jubel im Gästeblock keine Grenzen kannte und die Spielerinnen aus Hostert schreiend übers Parkett rutschten, versank die Düdelinger Halle in Schockstarre. Das Spiel endete schließlich mit 63:62 für Gréngewald.