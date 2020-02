Die FLBB und die FLF haben wegen des Sturmtiefs Sabine zahlreiche Partien abgesagt. In den höchsten Basketballklassen sollen die Spiele aber ausgetragen werden.

Basketball- und Futsalspiele abgesagt

Bob HEMMEN

In Luxemburg könnte es am Sonntag stürmisch werden. Laut Meteolux müssen die Einwohner am Nachmittag mit Windböen zwischen 70 und 100 km/h rechnen. Die Alarmstufe Orange wurde ausgerufen.

Nun hat der nationale Basketballverband reagiert und zahlreiche Begegnungen abgesagt. Lediglich die Partien der Total League und der Nationale 2 sollen wie geplant stattfinden.

Über soziale Medien haben bereits zahlreiche Verantwortliche ihren Unmut darüber geäußert, dass sich diese Spieler und Spielerinnen dem Risiko aussetzen müssen.

Die FLF hat alle Futsalspiele abgesagt.