Total League startet mit hochklassigem Duell

Bob HEMMEN Am ersten Spieltag der kommenden Basketballsaison treffen zwei Teams aufeinander, die zu den Titelaspiranten zählen.

Der nationale Basketballverband hat den Spielplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht. Zum Saisonauftakt der Total League trifft Résidence am 25./26. September zu Hause auf Etzella, Sparta misst sich mit Arantia, Racing spielt gegen Basket Esch und Telstar gegen Amicale. Contern empfängt den amtierenden Meister T71 und die Musel Pikes treten in Heffingen an.

Trainer Lautié verlässt Basket Esch Sylvain Lautié wird in Zukunft Trainer von Nancy und nicht mehr von Basket Esch sein.

Zum Duell der beiden Finalisten der vergangenen Saison kommt es am 6. November. Dann trifft Basket Esch zu Hause auf Düdelingen. Die Play-offs beginnen Ende Februar 2022.

Bei den Frauen kommt es am ersten Spieltag ebenfalls zu interessanten Duellen. T71 empfängt die Musel Pikes, Résidence misst sich mit Etzella, Gréngewald trifft auf Amicale. Wiltz bekommt es mit Sparta zu tun und Contern mit Basket Esch.

