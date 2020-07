Basketball: Total League im Urlaub und Wohnzimmer

Ab der kommenden Saison werden alle Begegnungen der Total League live übertragen. Auch die Vereine profitieren vom neuen Angebot.

Samstagabends in Luxemburg. In der höchsten Basketballliga des Landes finden mehrere Spiele gleichzeitig statt. Um die Duelle zu verfolgen, muss der Fan in die Halle, oder sich mit den nicht immer zuverlässigen Live-Statistiken begnügen. Nur eine Partie pro Spieltag wird live übertragen, Trainer müssen sich teilweise selbst um Aufzeichnungen kümmern. Doch damit ist jetzt Schluss.

"Berichterstattung auf einem neuen Level", titelt die FLBB am 3 ...