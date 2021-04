T71 Düdelingen setzt bei der Nachfolge von Ken Diederich auf einen Trainer, der zurzeit beim Verband arbeitet.

Basketball: Toroman folgt auf Diederich bei T71

T71 hat einen Nachfolger für Ken Diederich gefunden, der den Verein am Saisonende verlässt. Der 39-jährige Denis Toroman wird in Zukunft in der Verantwortung stehen. Er kennt seinen Vorgänger bestens, ist er doch dessen Assistent als Nationaltrainer.

Foto: T71

Seit knapp zwei Jahren arbeitet der Kroate beim nationalen Verband FLBB und trainiert dort auch die U18- und U16-Auswahl der Jungen. Zuvor stand er von 2017 bis 2019 bei RSV Eintracht Stahnsdorf in Deutschland als Chefcoach in der Verantwortung. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird sich bei T71 auch um die Espoirs- und die Cadets-Mannschaft kümmern.

